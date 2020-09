Lille : la police montre sa présence à Wazemmes

Impossible de rater les fourgonnettes, les voitures siglées, et la trentaine de policiers, qui menaient des contrôles vendredi 26 septembre au soir sur la place de la Solidarité à Lille. La brigade spécialisée de terrain, la brigade de reconquête républicaine, la brigade administrative, la brigade canine, mais aussi la police aux frontières et la police municipales ont uni leurs forces pour une opération plurielle.

Les agents ont également procédé à des contrôles routiers. © Radio France - Louise Thomann

"Nous avons eu de nombreuses remontées de riverains, qui se plaignent de tapages par exemple" explique la commissaire en charge du dispositif : elle décrit une "opération coup de poing". Chaque service intervient sur son domaine spécifique : la brigade administrative par exemple, va relever les infractions liées aux travail dissimulé. Trois personnes, qui œuvraient dans les fast-food de la place, ont été repérées. Une personne sans papier a été interpellée par la police aux frontières.

Vérification des papiers et des titres de séjour effectués par la police aux frontières. © Radio France - Louise Thomann

Evidemment, un des aspects de la mission était de surveiller l'application des règles sanitaires. Quelques contraventions ont été distribuées pour "non-port du masque", "mais ce ne sont pas le gros des infractions" souligne la commissaire. "On fait des contrôles de commerces tous les soirs, donc on a espoir que ça commence à rentrer, ces règles Covid". Les agents rappellent également l'obligation de fermer à minuit et demi pour les restaurants, toujours à cause de la situation épidémique. Une fois l'heure venue, les néons des enseignes s'éteignent effectivement et les gyrophares disparaissent dans la nuit.