Lille : la police recherche les victimes d'agressions au Parc Matisse

Le 14 août, en soirée, un homme est gravement blessé suite à des coups de couteau au thorax à proximité du Parc Matisse, près de la gare Lille Flandres. Quelques heures plus tard un autre homme est agressé, cette fois près de la gare Lille Europe.

Cinq personnes sont ensuite interpellées et l'enquête permet de déterminer que les agressions avaient toutes deux un caractère homophobe.

Plus de trois mois plus tard, la police est à la recherche de victimes d'autres agressions entre le 10 et le 15 août et qui ne se seraient pas déclaré, ainsi que des témoins.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police au 03 62 59 85 35.