Lille : la rue Pierre Mauroy rouvre ce jeudi aux piétons, six mois après les effondrements des deux immeubles

A Lille, la rue Pierre Mauroy va reprendre vie petit à petit. Six mois après l'effondrement des deux immeubles, causant la mort d'un habitant, le périmètre de sécurité va être réduit. Les palissades de quatre mètres de haut installées pour les besoins de l'enquête et pour garantir la sécurité du site ont été enlevées. Ce jeudi, les piétons pourront circuler sur les deux trottoirs et le lundi 22 mai, la circulation automobile sera rétablie. De quoi redonner un peu de vie à cette rue très commerçante et passante de l'hyper centre lillois.

Une palissade trompe l'œil sera installée d'ici le 15 juin

Devant le trou béant, une palissade plus discrète de deux mètres de haut a été installée permettant aux piétons de circuler plus librement sur les deux trottoirs. Les restaurateurs eux vont pouvoir réinstaller leurs terrasses, un soulagement pour Caroline Torrelli, la co-gérante du restaurant Pickles : "On espère que les clients seront au rendez vous, que la rue va revivre. Une terrasse ca créée une vie de quartier qu'il n'y a plus depuis des mois. Après ca fait bizarre de voir ce grand trou en face, mais bon on respire, on a de la lumière dans le restaurant. On attend désormais le retour de la saison et que l'activité reprenne." L'hôtel de la Paix, situé rue Pierre Mauroy, sera ouvert ce jeudi, quelques chambres sont déjà louées pour ce weekend de l'ascension.

A partir du 15 juin, une nouvelle installation est prévue devant les immeubles effondrés, comme l'explique Martine Aubry, la maire de Lille : "Nous allons mettre une grande palissade avec un trompe l'œil pour que la rue donne l'impression de se poursuive. Non pas pour oublier, on oubliera jamais qu'il y a eu un mort à cet endroit là et que des familles ont tout perdues mais pour qu'on puisse retrouver une vraie rue Pierre Mauroy comme avant."

Au fond des parcelles, les parties d'immeubles devront être détruites

Les travaux sont loin d'être terminées rue Pierre Mauroy, il existe un risque d'effondrement sur les parties d'immeubles situées au fond des parcelles. La ville a demandé l'avis d'un expert qui a rendu son rapport le vendredi 12 mai, comme le précise Martine Aubry : "Nos experts nous ont dit que c'est dans un état, qui risque un effondrement. On a demandé une expertise au tribunal administratif, qui donne jusqu'au 15 juin aux propriétaires de ces fonds de passerelles pour étayer pour éviter un drame et qui donne un an pour déconstruire ces éléments là. Nous allons évidemment recevoir les assurances et suivre ces travaux comme nous avons suivi les travaux des immeubles effondrés."