Lille : le démantèlement du réseau EncroChat a permis d'arrêter plus de 6.500 personnes dans le crime organisé

C'est un "tournant" contre le crime organisé. Ce mardi matin, la procureure de la République de Lille Carole Etienne a dressé le bilan de l'opération "EncroChat" au tribunal judiciaire de Lille. En 2020, le réseau mondial de communications cryptées EncroChat est démantelé. Des enquêteurs français et néerlandais ont infiltré des conversations de criminels qui utilisaient cette application pour téléphone portable pour mettre en place leur trafic de drogue, prévoir des assassinats ou encore organiser le blanchiment de leur argent.

Une coopération internationale

Les agences de coopération européennes policière, Europol et judiciaire, Eurojust, ainsi que les parquets français et néerlandais étaient présents à Lille pour dresser le bilan d'une opération longue de trois ans.

Leur enquête débute dans le Nord. Après la découverte de nombreux téléphones lors de différentes affaires, la Juridiction interrégionale spécialisée de Lille se penche sur le dossier. Carole Etienne, la procureure de Lille, explique : "Cette enquête commence avec des dossiers notamment d'importation de cocaïne sur le port du Havre. On s'aperçoit que des personnes mises en cause utilisent des téléphones cryptés, des téléphones EncroChat. On s'intéresse à ces téléphones non traçables, non identifiables et on s'aperçoit que les serveurs sont localisés sur le département du Nord."

C'est à Roubaix que les serveurs sont hébergées. Le dossier lillois devient alors européen et est confié aux gendarmes du centre de lutte contre les criminalités numériques. Les autorités judiciaires françaises et néerlandaises travaillent ensemble et forment une équipe commune d'enquête, le tout sous l’égide d’Eurojust et avec le soutien d’Europol. Ces enquêteurs parviennent alors à infiltrer le réseau de messagerie cryptée.

Une centaine d'assassinats ou d'enlèvement ont été évités

Les enquêteurs vont analyser 115 millions de "conversations criminelles", d'environ "60.000 utilisateurs". Des messages qui permettent de découvrir des trafics de drogues, des projets d'assassinats et d'en informer les pays concernés. A la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, quatre personnes sont mobilisés à temps plein, comme l'explique Carole Etienne : "Ce sont des personnes qui ont été très investies dans ces dossiers. Les données tombaient de jour comme de nuit, il fallait des personnes pour les réceptionner. Quand on reçoit des informations sur des atteintes imminentes à la vie, ce n'était pas à 8h du matin qu'il fallait la traiter mais transmettre cette information le plus rapidement possible pour que cela soit évité."

Des armes, des tonnes de cocaïne et de cannabis et des explosifs saisis

Le bilan de cette opération est impressionnant, "une centaine d'assassinats ou d'enlèvements qui auraient pu mal se finir" ont aussi été "évités", indique Jean-Philippe Lecouffe, directeur exécutif adjoint d'Europol. Des narco-trafiquants, des tueurs à gage ont été interpellés, au total 6.00 personnes ont été arrêtées dans une opération qui a concerné 123 pays. Plus de 100 tonnes de cocaïne, 160 tonnes de cannabis, 923 armes, 70 explosifs, 271 maisons ou propriétés, 83 bateaux et 40 avions ont été saisis. Près de 900 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis ou gelés.

L'enquête sur les organisateurs du réseau fait l'objet d'une information judiciaire ouverte depuis mai 2020. "Les principaux dirigeants de la structure, développeurs de la solution, responsables logistiques, membres et/ou revendeurs de téléphone, ont été identifiés", a annoncé la procureure de Lille, Carole Etienne. Trois personnes sont mises en examen sur ce volet, deux d'entre elles sont en détention provisoire en France.