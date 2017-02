Lille: le terroriste présumé toujours en garde à vue

Un terroriste présumé a été interpellé mardi à Wattignies, tout près de Lille. L'étudiant de 18 ans est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat.

Un jeune de 18 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé mardi à Wattignies, dans la métropole lillioise. Il a été arrêté sans incident par des hommes de la Direction générale de la sécurité intérieure sous la protection du RAID à Wattignies. Il était toujours en garde à vue mercredi soir. Cette interpellation a eu lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte fin décembre par le parquet antiterroriste de Paris. L'étudiant à l'université de Lille à Villeneuve d'Ascq était surveillé de très près car il avait manifesté son intention de passer à l'acte en France.

Il se serait documenté sur la manière de se procurer des armes et des explosifs, mais pour des raisons logistiques il n'aurait pas pu concrétiser son projet d'attentat. La police n'aurait pas découvert d'arsenal chez lui. Les enquêteurs qui n'ont pas identifié non plus de cible précise du jeune homme. Ils vont maintenant analyser plus finement son téléphone et son ordinateur.