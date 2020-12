Lille : le trafic du métro interrompu jusqu'à midi sur une partie de la ligne 1

Le trafic est interrompu ce dimanche matin sur la ligne 1 du métro à Lille - la jaune - entre les stations République Beaux-Arts et Villeneuve-d'Ascq Hôtel de ville. Selon le réseau Ilévia, l'incident s'est produit vers 6 heures et demi et est lié à un défaut de transmission électrique entre le tapis et les rames du métro.

Ce type de dysfonctionnement a un effet immédiat sur le pilotage automatique qui se met en sécurité, d'où l'interruption du métro, explique le groupe dans un communiqué.

Bus relais en place

Des équipes techniques sont mobilisées sur les rails pour identifier le câble à l'origine de la panne et le réparer. Les agents doivent contrôler 1,5 kilomètres de matériel.

Selon Ilévia, les perturbations devraient durer environ jusqu'à midi.

Des bus relais ont été mis en place, sur le même parcours que le métro. Attention, la station Caulier ne peut toutefois pas être desservie car c'est jour de marché.