Lille-Moulins : elle avait eu la mâchoire brisée, son agresseur condamné à de la prison avec sursis

Au cœur de l'été, cette agression avait mis en lumière les trafics de drogue dans le quartier de Lille-Moulins, et le calvaire des habitants : le 18 juillet 2020, la comédienne et chanteuse Cécile Thircuir a eu la mâchoire brisée, au pied de son immeuble de la résidence de la Filature.

Elle a reçu un coup de poing au visage, alors qu'elle était venue dire à un groupe de dealers, qui l'avait prise à partie alors qu'elle garait sa voiture en présence de sa fille, qu'elle ne supporterait plus qu'ils continuent. Depuis son lit d'hôpital, elle avait posté une vidéo qui a fait réagir, notamment la maire de Lille, Martine Aubry, qui avait demandé à l'Etat des moyens pour mettre fin à ces trafics.

Le prévenu nie les faits

Ce vendredi, le jeune homme de 21 ans, que la victime a désigné comme son agresseur, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Lille. Sans casier judiciaire, il n'habite pas dans le quartier de Moulins, mais à Wattignies, et nie les faits. Il reconnaît avoir été présent ce jour-là et affirme qu'il vient régulièrement faire du sport dans le quartier, où il a quelques amis.

10 mois avec sursis

Son avocat, Stéphane Bulteau, a plaidé la relaxe, affirmant que "la victime a pu se tromper", et que "la machine médiatique s'est emballée". Mais le tribunal n'a pas été convaincu par les dénégations du jeune homme, et l'a condamné, ce vendredi soir, à dix mois de prison avec sursis. Il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et sa famille, et de paraître dans le quartier de la Filature.

Au-delà de cette condamnation, Cécile Thircuir espère aujourd'hui une prise de conscience face à cette dégradation de la situation dans ce quartier de Lille-Moulins qu'elle a dû quitter, alors qu'elle y était attachée : "tout le monde a sa responsabilité dans le fait qu'il n'y ait plus de limites : les institutions, les pouvoirs publics, mais aussi les propriétaires des immeubles qui ne sont pas entretenus".

Responsabilité citoyenne

Ce procès a été une nouvelle épreuve pour elle : "je n'ai pas choisi de porter un message, j'ai juste voulu être droite dans mes bottes. J'ai le luxe de pouvoir m'exprimer à visage découvert, tout le monde ne l'a pas. C'est ma responsabilité de citoyenne".

