Lille : prison ferme pour le couple qui prostituait les employées de ses salons de massage

Une femme et un homme ont été condamnés à des peines de cinq et quatre ans de prison par le tribunal de Lille pour proxénétisme aggravé. Pendant plus d'un an, ils ont forcé les employées de leurs salons de massage situés à Lille, Marcq-en-Barœul et Capinghem à se prostituer.

"Je suis vraiment très heureuse": c'est la réaction de l'une des anciennes employées de ces salons de massage à l'énoncé du jugement ce jeudi au tribunal de Lille. C'est elle qui avait dénoncé à la police les pratiques dans les trois salons de massage détenus dans la métropole lilloise par un couple, à Lille, à Marcq-en-Barœul et à Capinghem. La femme, de nationalité chinoise, a été condamnée pour proxénétisme aggravé à quatre ans de prison ferme et une amende de 30.000€ pour des faits allant de d'octobre 2018 jusqu'à décembre 2021. Son compagnon a, lui, été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis et une amende de 20.000€ pour des faits allant du 1er janvier 2020 au 6 décembre 2021.

Cette femme de 35 ans est arrivée à Lille début 2020, sans papiers et avec ses deux enfants à nourrir. C'est une connaissance qui lui a présenté la gérante des salons. Engagée au départ, au noir, comme femme de ménage, elle s'est quasiment tout de suite retrouvée à faire des massages. Et très vite aussi, la patronne a fait pression sur elle pour qu'elle fasse des "finitions", ce terme qui signifie en fait des fellations ou des relations avec pénétration notamment. En larmes, elle explique : "Je n'avais pas le choix, je n'avais pas de papier, c'est la seule qui m'a fait travailler. J'ai fait ça pour mes enfants. Je suis une maman, tu peux tout faire pour tes enfants".

"Je ne me sens pas sale parce que j'ai dénoncé ce qu'ils faisaient"

Elle dit aller bien aujourd'hui, grâce notamment au mouvement du Nid qui lutte contre la prostitution et qui l'a beaucoup soutenue ces derniers mois. Elle a bon espoir d'avoir des papiers et donc de pouvoir ensuite retrouver un travail, elle qui a fait des études de marketing en Algérie. Mais aujourd'hui, elle est surtout heureuse d'avoir mis son ancienne patronne hors d'état de nuire : "Elle cherche toujours des femmes en galère, soit en situation irrégulière comme moi, soit des femmes, divorcées, ou même des toutes jeunes de 17 ou 18 ans qui sont prêtes à tout pour 100€". Le plus important pour elle aujourd'hui, c'est d'avoir parlé: "Je ne me sens pas sale parce que j'ai dénoncé ce qu'ils faisaient. Si je ne l'avais pas fait, je me sentirais sale."