Lille : trois faux policiers placés en détention provisoire, plus de 20.000 euros de butin

Trois hommes ont été placés en détention provisoire vendredi par le parquet de Lille. Ils sont mis en examen pour vol par ruse et association de malfaiteurs en bande organisée. Le trio se faisait passer pour des policiers et dérobait argent et bijoux à des personnes âgées.

Leur cible : des personnes âgées. Les trois hommes avaient semblent-ils bien repéré leurs victimes. Deux au moins sont connues des enquêteurs. Agées de 75 et 80 ans, toutes deux résidentes à Lille.

Le butin ? De l'argent liquide mais aussi des pièces et des lingots d'or

Le trio, 37, 34 et 21 ans, était bien rodé. Les trois hommes se présentaient en voiture au domicile des retraités et se prétendaient membres de la brigade financière. Une fois la confiance instaurée, ils entraient et c'est là que se déroulaient les vols. Le butin est important : plus de 20.000 euros. La première fois, ils sont repartis avec des bijoux et 6.000 euros en liquide. La deuxième fois, c'est un véritable jackpot puisqu'ils trouvent aussi des lingots et pièces d'or pour un total de 15.000 euros.

Le trio est renvoyé devant le tribunal correctionnel

Les premiers faits remontent à la fin du mois d'octobre 2021. Après quatre mois d'enquête et de surveillance, ils ont été finalement localisés à Boulogne-sur-Mer dans un camp de gens du voyage. Interpellés, avec l'appui des CRS et de la sureté départementale, le trio a été placé immédiatement en détention provisoire. Les complices se trouvent dans trois maisons d'arrêt différentes. Présentés ce week-end à la substitut du procureur, les trois suspects ont été mis en examen pour vol par ruse et association de malfaiteurs en bande organisée. Ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lille. Le procès doit se tenir le 30 mars prochain.