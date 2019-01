Lille :Trois personnes déférées au parquet dans l'enquête sur le bar identitaire La Citadelle

Lille, France

Après la garde à vue de quatre membres de l'ultra-droite, ce mardi, trois d'entre eux ont été déférés au parquet dans l'enquête qui vise le bar identitaire La Citadelle, à Lille, ce mercredi 30 janvier 2019.

Poursuivis pour "violences aggravées"

Ils sont poursuivis pour "violences aggravées" après la diffusion, il y a un peu plus d'un mois, d'un reportage de la chaîne qatarie Al Jazeera, tourné en caméra cachée et dans lequel on voit des habitués de ce bar trinquer au Troisième Reich et envisager des actions violentes. On y voit aussi des membres de l'ultra-droite agresser une jeune femme en pleine rue. Selon nos informations, c'est pour ces derniers faits que les trois prévenus comparaîtront le 10 mai prochain devant le tribunal correctionnel. Ils sont pour l'instant placés sous contrôle judiciaire.

Contacté par France Bleu Nord, le président de La Citadelle, Aurélien Verhassel, a confirmé l'identité de l'un des prévenus, qui ne serait, selon lui, ni membre du bar, ni du groupe Génération identitaire. Les deux autres, précise-t-il sont "inconnus au bataillon."