Lille : un étudiant de 22 ans victime d'un "vol à la danse"

Avec la situation sanitaire qui s'améliore et les soirées étudiantes qui reprennent, les "vols à la danse" reprennent aussi ! Un étudiant en a été victime à Lille vers 4 heures 30 du matin ce jeudi 9 septembre.

Le vol à la danse, ce sont tout simplement des voleurs qui viennent danser autour de vous, pour détourner votre attention et vous dérober vos objets personnels. Cette technique, bien connue des services de police, est évidemment employée dans des ambiances festives, sur fond d'ébriété.

Trois voleurs qui tentent de s'enfuir

L'étudiant de 22 ans qui en a été victime se trouvait dans la rue Masséna à Lille jeudi vers 4 heures 30. Trois hommes, âgés de 17, 27 et 21 ans, sont venus danser autour de lui et lui ont volé son portefeuille.

Les trois voleurs ont ensuite tenté de s'enfuir mais ont finalement été rattrapés par les policiers à l'issue d'une course à pied. La police appelle à la plus grande vigilance et à surveiller ses poches, lors de ces soirées.