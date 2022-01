Lille : un homme placé en garde à vue pour agression sexuelle sur une passagère d'un bus BlaBlaCar

Un homme de 37 ans a été placé en garde à vue pour agression sexuelle à Lille, samedi 15 janvier. Il aurait fait vivre un enfer à sa voisine de bus pendant un trajet entre Paris et Lille dans un bus Blablacar, à destination de Berlin. La police de Lille est alertée par la victime samedi 15 janvier à la mi-journée, à la gare routière, boulevard de Turin.

Multiples agressions

Au départ du car à Roissy Charles de Gaulle, le suspect s'assoit à côté de la jeune femme de 20 ans. Pendant le trajet, il aurait glissé sa main sous la cuisse de sa voisine puis lui aurait caressé la cuisse le dessus de la cuisse. Plus tard, il fait mine de dormir et pose sa tête sur son épaule puis sur son torse. Il se serait en plus masturbé en même temps sous une pile de vêtements posés sur ses genoux. La police de Lille l'interpelle à l'arrêt Lille Europe et le place en garde à vue.