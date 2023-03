Lille : un immeuble de la rue Nationale évacué après l'apparition de fissures sur la façade

Ce vendredi 10 mars, en début de soirée, cinq personnes résidant au 110 rue Nationale ont dû quitter leur appartement, après un signalement de fissures sur la façade de leur immeuble. "À la suite d'observation de ces fissures et suite à une visite de contrôle effectuée par la Ville, il a été recommandé aux occupants, par précaution, de privilégier un relogement dans l'attente d'une inspection programmée lundi", explique la mairie de Lille.

ⓘ Publicité

L'immeuble comprend une agence Maaf au rez-de-chaussée, fermée jusqu'à nouvel ordre, et six appartements dans les étages. Sur ces six logements, quatre étaient occupés selon la mairie. Au total, cinq Lillois ont donc quitté les lieux ce vendredi et se sont relogés par leurs propres moyens le temps des expertises.

Des barrières de sécurité ont été posées par la ville dans la foulée ce vendredi soir pour protéger les passants.

En novembre dernier, l' effondrement de deux immeubles dans le centre-ville de Lille , rue Pierre-Mauroy, avait fait une victime. D'autres immeubles avaient été par la suite évacués par précaution rue Pierre-Mauroy, rue Esquermoise ou encore rue de la Monnaie .