14 personnes ont été interpellées le 15 novembre, après une enquête sur un vaste trafic de stupéfiants dans le quartier de Lille-Fives. Le réseau alimentait les toxicomanes en héroïne et cocaïne. Sept suspects seront jugés le 15 décembre.

Lille : un important trafic de cocaïne et d'héroïne démantelé dans le quartier de Fives

Plusieurs points de deal étaient actifs dans le quartier de Fives, une partie de la drogue était stockée dans les communes limitrophes d'Hellemmes et de Mons-en-Baroeul.

Un important trafic de drogues vient d'être démantelé à Lille, dans le quartier de Fives. 14 hommes ont été interpellés le 15 novembre, selon un communiqué de la procureure de la République de Lille, Carole Etienne. Sept d'entre eux, âgés de 20 à 52 ans, seront jugés le 15 décembre.

Ils sont soupçonnés d'avoir organisé un trafic d'héroïne et de cocaïne, avec plusieurs points de vente à Fives, et des zones de stockage dans les communes alentours, Hellemmes et Mons-en-Baroeul.

Au moins 90.000 euros en deux mois

L'enquête, confiée à la brigade des stupéfiants de la sûreté urbaine de Lille, a duré deux mois, durant lesquels le chiffre d'affaire des trafiquants présumés est estimé à 90.000 euros. Mais "les répertoires des téléphones mobiles saisis laissent penser que l'ampleur de ce trafic était bien plus importante" selon la procureure.