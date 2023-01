Lille : un individu menace de faire exploser le lycée Baggio, les démineurs envoyés sur place lèvent l'alerte

Il est 15h07 ce lundi après-midi quand une centaine d'élèves du lycée Baggio à Lille reçoit un message sur l'ENT (Espace numérique de travail, une plateforme qui relie les élèves, parents et professeurs de l'établissement), titré : "Explosion demain à 10h43 bande de mécréants". Dans le corps du message, l'auteur explique qu'il a "décidé de mener son projet à bout" et qu'il a "mis du C4 (un type d'explosif) partout dans le lycée et dans les classes". Il menace de "faire exploser le lycée tout entier" ce mardi, jour de la rentrée scolaire, et de "décapiter tous les kuffars pour servir Allah le tout puissant".

ⓘ Publicité

Le message a été envoyé sur l'ENT de l'établissement. - Capture d'écran

Le message de menaces a été envoyé à plus de cent adresses mail. - Capture d'écran

Fausse alerte

Dépêchés sur place ce lundi après-midi, la police et les démineurs n'ont pas trouvé d'explosif dans l'établissement et ont conclu à un canular de mauvais goût selon une source syndicale. Des chiens de policiers ont fait le tour du lycée et les bâtiments ont été décontaminés.

Un individu a également été interpellé par la police ce lundi après-midi.

La direction de l'établissement a également envoyé un message à tous les élèves pour les rassurer : "Un signalement auprès des services de police et des services académiques a été effectué cet après-midi. La police nationale a pris en charge l'affaire. Par conséquent, l'ouverture de l'internat ce soir et la reprise des cours demain matin auront lieu comme prévu."

L'internat du lycée a rouvert comme prévu ce lundi soir. - Capture d'écran

Malgré la levée des doutes, certains élèves faisaient part sur les réseaux sociaux de leur inquiétude en cette veille de rentrée scolaire.