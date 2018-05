Lille, France

Selon Marc Daubie, le patron de cette boucherie du Vieux-Lille, les caméras de surveillance ont tout enregistré. "On voit très bien trois personnes, deux filles et un garçon passer devant la boucherie vers 2h du matin", explique-t-il. "Ils regardent, ils attendent un peu car il y avait sûrement un témoin. Et là on les voit se mettre à genoux et taguer "Stop au spécisme puis envoyer des pierres dans nos deux vitrines".

Le commerçant s'apprêtait à aller porter plainte et il a reçu ce mardi après-midi une visite de soutien de la part de Martine Aubry la maire de Lille. Cette boucherie avait déjà été visée il y a un an par des militants vegans, qui avaient jeté du faux sang sur sa vitrine.

"Ces vegans se disent dans le respect de l'homme, de l'animal mais _j'ai l'impression que certains deviennent totalement extrémistes_. En plus ils s'attaquent à ma boucherie qui est artisanale. Je connais tous mes producteurs, tous mes fournisseurs. S'ils ont des problèmes, qu'ils aillent dans les abattoirs ou les grande surfaces", se désole Marc Daubie.