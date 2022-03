Lille : une boutique vandalisée a-t-elle été visée pour ses chaussettes politiques ?

À Lille, le gérant de la boutique Chaussettes et Compagnie a retrouvé les vitres et la porte de sa boutique défoncées, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 mars. Les malfaiteurs sont repartis avec la caisse. Le gérant est sûr qu'il y a un lien avec les chaussettes "politiques" qu'il vendait.

Chaussettes et Compagnie

Les vitres et la porte de la boutique ont été défoncées.

Le réveil a été brutal pour le gérant de la boutique Chaussettes et Compagnie, à Lille (Nord). Ce mardi 15 mars, la police le prévient que des malfaiteurs ont détruit sa devanture dans la nuit, et qu'ils sont repartis avec des chaussettes et la caisse enregistreuse. Pour Maxime Lemersre, il existe un lien avec les chaussettes à l'effigie des candidats à la présidentielle qu'il a commencé à vendre.

Les vitres et la porte de la boutique ont été défoncées. Des chaussettes ont été volées, la caisse enregistreuse a disparu. : c'est une première pour Chaussettes et Compagnie. Et pour le gérant, le timing de ce cambriolage n'est pas anodin : "juste au moment où je vends des chaussettes avec l'image des candidats à la présidentielle ! Comme par hasard, un tag anti-Macron apparaît sur un mur, à côté de la boutique. Certains n'ont pas le sens de l'humour." Le gérant a déposé plainte.

La boutique à Lille va devoir rester fermée au moins trois semaines selon Maxime Lemersre, très amer : "des gens sont venus ce matin justement pour les chaussettes politiques, mais je ne pouvais pas leur ouvrir. Il reste la boutique en ligne, mais on ne fait pas ce métier pour vendre à distance." Il assure qu'il continuera à les vendre : "On va continuer à promouvoir la liberté d'expression."