Lille : une centaine de personnes réunies pour une marche contre les violences policières

Une centaine de Lillois se sont réunis dans le calme place Sébastopol à Lille ce samedi 8 juillet à l'appel de nombreux syndicats dont Sud Solidaires, la FNSU, la CGT ou encore l'Offensive et les Jeunes Communistes. L'association la Ligue des Droits de l'Homme était également présente. Tous ont défilé pour dénoncer les violences policières et rendre hommage à Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier le 27 juin dernier .

"On est tous stressés quand on voit la police, on en a peur", raconte par exemple un Lillois présent au rassemblement. "Je participe à beaucoup de manifestations pour le climat et on voit de plus en plus la police arriver sur des chars ou avec des armes de guerre. L'usage de la force est vraiment disproportionné. On a des copains et des copines qui reviennent avec un œil en moins, une main arrachées, des gros bleus... C'est ça qu'on veut dénoncer, le problème structurel avec la police. Les chiffres sont accablants : En France, en un an et demi, 16 personnes ont été tué par la police, en Allemagne c'est un mort en 10 ans." Un autre derrière continue : "Nahel est mort et comme ça a été filmé, ça a provoqué des émeutes, mais combien de jeunes ont été tué par la police et rien n'a été filmé ? La police tue, et oui, les violences policières existent."

Les manifestants sont allés de la place Sébastopol au marché de Wazemmes à Lille © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

L'appel des syndicats était national, ces marches se sont donc déroulées dans de nombreuses villes dont Dunkerque, Marseille, Nantes, ou encore Bordeaux.

Les manifestants à leur arrivée à Wazemmes

Les Lillois ont fini leur marche vers 16h sur la place du marché de Wazemmes.