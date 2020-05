Lille: Une mère et son fils étaient morts dans l'effondrement de leur immeuble, le propriétaire condamné

Le drame s'était produit en fin de journée le 1er septembre 2014, rue Pierre Legrand à Fives. Un immeuble s'était effondré comme un château de cartes, sans aucune raison apparente. Dans les décombres, les secours retrouvaient les corps sans vie de deux de ses occupants, une mère de famille âgée de 37 ans et son fils de 3 ans.

Une expertise a rapidement mis en évidence l'état de vétusté manifeste du bâtiment. Il appartenait à une société immobilière qui s'apprêtait à le céder. L'avocat de la SCI avait cité à comparaître la ville de Lille et la communauté urbaine qu'il accusait d'avoir contribué à fragiliser l'édifice. A la fin des années 90 elles avaient ordonné la démolition d'un immeuble mitoyen.

Lors de l'audience, le 13 mars dernier, le procureur avait requis une peine d'amende de 225 mille euros à l'encontre de la SCI. Le tribunal vient de rendre sa décision: la SCI écope finalement de 70 mille euros d'amende et devra verser 95 mille euros de dommages et intérêts au père et époux des victimes. La ville et la MEL ont été relaxées.

Me Gilles Maton, l'avocat de la société immobilière n'exclut pas de faire appel de ce jugement.