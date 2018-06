Manche, France

La Ligue contre la violence routière a recensé les routes qui comptent le plus grand nombre de tués département par département. Dans la Manche, 18 voies (soit 10% de la longueur totale des routes sans séparateur central) concentrent près de la moitié (48%) de la mortalité routière.

L’étude, dévoilée ce dimanche par le JDD, prend en compte le nombre de tués sur les routes manchoises en dix ans (entre 2006 et 2015), en se basant sur les données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

La D900 (entre Cherbourg et Saint-Lô) et la D650 ("la touristique" entre Cherbourg et Heugueville-sur-Sienne) comptent le plus grand nombre de décès (17) entre 2006 et 2015. La D971 (Saint-Pair-sur-Mer / Carentan) est la troisième route la plus meurtrière sur cette période avec 15 tués.

L’étude mesure également l’accidentologie au kilomètre de voie. Selon ce critère, c’est la D9 (Gavray / Fleury) longue de 13km qui arrive en tête de ce triste classement avec quatre décès dans des accidents de la route devant la D973 (Granville / Avranches) avec 7 décès sur cet axe de 23 km.

Les 18 routes manchoises avec le plus grand nombre de tués

Ce classement a été établi par la Ligue contre la violence routière en fonction du nombre de morts par kilomètre de voie sur la période observée (2006-2015) :