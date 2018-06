Landes, France

Terminé les panneaux 90 km/h sur les routes secondaires, désormais il faudra rouler à 80km/h dans les Landes et le reste de la France, à partir du 1er juillet 2018. Le gouvernement veut diminuer ainsi le nombre de morts sur les routes en France. En 2016, plus de la moitié de la mortalité routière (55 %), soit 1 911 personnes tuées, est survenue sur les routes a double sens, hors agglomération et majoritairement limitées à 90 km/h d'après le gouvernement.

Trêve estivale

Du côté des gendarmes des Landes, la loi ne sera pas appliquée immédiatement. Il y aura une indulgence pour les conducteurs pendant l’été. Les militaires veulent, dans un premier temps, que les automobilistes mémorisent la nouvelle réglementation avant de passer à la sanction.

Une indulgence de mise uniquement pour les petits excès de vitesse. Pour marquer le coup, les gendarmes vont donc multiplier les contrôles et les opérations communications en présence du Préfet des Landes Frédéric Perissat.

Attention aux radars automatiques

Pas d’indulgence du côté des radars automatiques d’après les gendarmes du département. La nouvelle limitation de vitesse à 80km/h sera effective dès le 1er juillet. En quelques clics seulement le centre de gestion des radars va modifier les paramètre des boitiers gris.

Les radars vont donc flasher les voitures à partir de 86 km/h (vitesse retenue 81km/h).

Changement de panneaux

Dans les landes, les changements de panneaux de limitations de vitesse vont être rapide. Le département ne compte en effet que douze panneaux 90km/h. Des frais à la charge de l’Etat.

