Chaque début de mois, plusieurs mesures légales ou réglementaires entrent en vigueur. Francebleu.fr fait le point sur ce qui change au 1er juillet.

Routes secondaires à 80 km/h

La mesure contestée de limitation de vitesse, qui passe ce 1er juillet de 90 km/h à 80 km/h va toucher l’intégralité des 400.000 km de routes nationales et départementales, à double sens, sans séparateur central.

Le gouvernement estime que cela permettra de sauver jusqu'à 400 vies par an.

Hausse du prix du gaz

La hausse des tarifs réglementés du gaz sera de 7,45 % en moyenne, en raison notamment d'une hausse des tarifs des prix du marché.

Il s'agit de la plus importante hausse depuis 6 ans pour les consommateurs. Pour un ménage moyen se chauffant au gaz, cela va se traduire par un surcoût d’environ 90 euros par an sur sa facture (environ 8 euros par mois).

La commission de régulation de l'énergie (CRE) avait évoqué une possible progression de 6,5% au 1er juillet. Mais l’exécutif a choisi d’aller plus loin car les cours ont continué à progresser depuis.

Prix du tabac en hausse

À compter du 2 juillet 2018, le prix de certaines marques de cigarettes parmi les moins chères du marché vont légèrement augmenter, selon un arrêté publié au Journal officiel du 9 juin 2018.

Les paquets de cigarettes qui coûtaient toujours 7,50 euros vont passer à 7,70 ou 7,80 euros.

Désormais, les prix des paquets seront compris entre 7,60 et 9,30 euros.

Meilleure protection pour les touristes

Les opérateurs de vente de voyages et séjours forfaitaires sont tenus de mieux informer leurs clients. En précisant si le logement, les repas et les excursions sont compris, dans quelle langue sera accueilli le touriste et si le séjour est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Les allocations chômage revalorisées

Les allocations chômage seront revalorisées de 0,7%. Les syndicats qui demandaient des augmentations plus fortes se sont abstenus lors d'un vote en conseil d'administration de l'Unédic, ont indiqué la CGT, la CFDT et FO, ce vendredi 29 juin.

L'allocation minimale passe à 29,06 euros par jour contre 28,86 actuellement, a précisé de son côté l'Unédic, gestionnaire du régime d'assurance-chômage. En 2017, elles avaient été revalorisées de 0,65% après une non revalorisation en 2016.

Certains travaux privés du crédit d’impôt pour la transition énergétique

Lorsque vous effectuez des travaux de rénovation énergétique dans votre logement afin d'améliorer sa performance, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier du crédit d’impôt transition énergétique.

Désormais les fenêtres double-vitrage et les chaudières à fioul à très haute performance énergétique sont exclues du dispositif.

Les maladies professionnelles mieux indemnisées

La loi de financement de la Sécurité sociale 2018 prévoit un point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.