Limoges : manif de soutien aux personnes interpellées dans l'enquête de l'incendie de l'émetteur des Cars

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées ce samedi matin à Limoges, en soutien aux personnes interpellées cette semaine et mises en cause dans les enquêtes sur l'incendie de l'émetteur des Cars en Haute-Vienne en janvier et sur l'incendie des véhicules Enedis début 2020 à Limoges.

Des interpellations "arbitraires et sans fondement"

Les manifestants se sont regroupés place d'Aine, à deux pas de la Cour d'Appel de Limoges, sous une bannière indiquant "nique l'état d'urgence", avant de procéder à des prises de parole pour dénoncer des interpellations "arbitraires et sans fondement".

Trois personnes sur les six arrêtées en début de semaine ont finalement été mises en examen ce vendredi soir. Parmi elles, deux habitants de la Haute-Vienne et une directrice d'école de Gentioux-Pigerolles, en Creuse. Cette dernière a été mise examen pour "association de malfaiteurs" et les deux autres personnes sont soupçonnées de "destructions et dégradation par moyen dangereux en bande organisée". Toutes ont été laissées en liberté sous contrôle judiciaire.

Selon le parquet, l'ADN d'une des trois personnes a été retrouvé sur les sites des incendies criminels et l'un(e) des mis en cause a reconnu les faits. "Les investigations menées ont permis de réunir des charges à l'encontre de plusieurs individus appartenant à l'ultra gauche" précise encore le parquet de Limoges.