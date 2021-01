Limoges : 17 ans, interpellé pour trafic de stupéfiants, il détenait un fusil à pompe

A la suite d'un renseignement et de la mise en place d'une planque, la police nationale de Limoges a interpellé, mardi dernier, un jeune homme de 17 ans au pied d'un immeuble du quartier Beaubreuil dans le cadre de la lutte contre un trafic de stupéfiants. A la vue des policiers, celui-ci s'est rapidement débarrassé d'un paquet mais les agents de la B.A.C. ont découvert sur lui un sachet de résine de cannabis ainsi qu'une liasse de billets de 300 € et la clé d'un appartement.

Lors de la perquisition dans ce logement, situé dans l'immeuble au pied duquel le jeune homme a été interpellé et qu'il utilisait pour son trafic, les enquêteurs ont découvert 900 g de résine de cannabis, mais également 4600 euros en billets et un fusil à pompe à canon scié avec 5 cartouches de calibre 12 percutées.

Le mineur était déjà connu des services de police pour possession de drogue. Il a été placée en détention provisoire ce jeudi soir.

Sa soeur et son ex beau-frère, anciens occupants de l'appartement et entendus dans le cadre de l'enquête, ont été mis hors de cause.