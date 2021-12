Limoges : 18 mois de prison avec sursis contre un ancien huissier, il louait des appartements à des prostitués

Le tribunal de Limoges a condamné un ancien huissier de justice à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros pour avoir mis à disposition un local privé à une personne se livrant à la prostitution. Ses deux fils ont aussi été condamnés à de la prison avec sursis.

L'ancien huissier clamait son innocence. Il jurait n'avoir jamais su que des prostitués loués ses appartements dans le centre-ville de Limoges. La justice n'a pas été de cet avis.

"Mon objectif, c'est d'avoir une clientèle de prostituées"

Le tribunal de Limoges a condamné cet homme à 18 mois de prison et à amende de 50 000 euros pour avoir mis à disposition un local privé à des personnes se livrant à la prostitution. Cet homme a été en revanche relaxé pour les faits de proxénétisme aggravé. Ces deux fils ont aussi été condamnés pour les mêmes faits à 4 et 6 mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende de 3000 et 5000 euros.

Lors du procès, la juge avait exhumé des SMS qui ne plaidaient pas pour les accusés : "Je préfère une pute à des clients bruyants", "La pute va te donner 190 euros cash", ou encore "Mon objectif, c'est d'avoir une clientèle de prostituées". Les trois individus devront aussi payer plus de 7800 euros de dommages et intérêts à une association qui aide les prostitués à Limoges.