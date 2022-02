Limoges : 2 et 3 ans de prison pour deux trafiquants de tabac, ils ont écoulé 230 000 paquets en deux ans

Le tribunal de LImoges a condamné un homme et une femme arméniennes à deux et trois ans de prison. Ces individus ont écoulé au moins 230 000 paquets en deux ans. Dans cette affaire, cinq autres prévenus ont été relaxés pour les faits de "trafic en bande organisée".

"C'était une bande pour le moins désorganisé", souffle une avocate. Le tribunal de Limoges jugé ce jeudi sept individus pour un trafic de cigarettes, de contrebande notamment, de très grande ampleur. Au moins 230 000 paquets, ont été écoulés en seulement deux ans. Mais si l'audience avait ouvert pour un trafic en bande organisée, finalement sur les sept prévenus, seulement deux ont été condamnés pour ces faits.

Tout au long de l'audience, il est apparu que les cinq autres, quatre Arméniens et un Kosovar, n'avaient pas d'implication continue à ce trafic. Certains ont servi de chauffeur à un moment, d'autres ont revendu de la marchandise... Ces individus, sur ordre de la tête du réseau, avaient donné leur adresse pour se faire livrer des colis via Chronopost de 25 kilos de tabac à leur propre domicile. Certains pour "rendre service" ont même effectué des transferts d'argent vers des intermédiaires dans l'Est de l'Europe.

"Une improvisation totale"

Mais c'était des implications ponctuelles et on était loin des méthodes renvoyant aux plus grands réseaux européens. Certains ont ainsi effectué des livraisons avec leurs propres téléphones et voitures.Dans les plaidoiries, les avocats de ces cinq prévenus ont tenu à minimiser le rôle de leurs clients. "C'était d'une improvisation totale", soutient l'un des avocats. "De l'artisanat de la délinquance, on est loin du réseau international et bien structuré", rajoute un autre.

"Ils ont simplement vu le bon filon pour se faire un peu d'argent mais on est loin des centaines de milliers d'euros de gain", affirme un dernier. "On peut même parler d'équipe de bras cassés". Tous évitent la case prison avec des peines allant de 6 mois à 1 an de prison pour vente frauduleuse de tabacs, des peines accompagnées d'aménagement de peine.

Deux condamnation pour trafic en bande organisée

Pour les deux autres prévenus, une Arménienne de 42 ans vivant à Niort et un Arménien de Limoges de 41 ans, la décision du tribunal n'a pas été la même. Ces deux individus ont été reconnus coupables des faits de trafic en bande organisée et d'association de malfaiteur. Le principal prévenu, l'homme, a été condamné à 3 ans de prison. Il n'a pas caché son activité durant l'audience. "A Limoges, on dit "c'est les cigarettes d'Isahak", a-t-il soutenu à la barre. "Je faisais ça pour vivre, pour manger", minimise-t-il. L'individu s'est présenté comme un simple revendeur, très loin des grands bonnets de la contrebande de tabacs. Il a surtout tenu à dédouaner "ses amis", les cinq prévenus, qui n'ont fait que "lui rendre des services".

L'Arménienne, elle, a tout nié en bloc de bout en bout. Ces nombreux déplacements, un peu partout en France notamment près de zones de livraisons, lui ont porté préjudice tout comme son train de vie jugé dispendieux compte tenu de ses revenus déclarés. Surtout l'enquête a montré de possibles liens avec les "Vory v Zakone", des mafieux géorgiens. Elle était l'ancienne petite amie d'un membre identifié, aujourd'hui en prison. Pour la procureur, cette femme était "le visage des opérations", un lien aux nombreux contacts. Elle a été condamnée à 2 ans de prison.

Philipp Morris réclame 150 000 euros

Dans cette affaire, le cigarettier Philip Morris s'est constitué partie civile. Par la voix de son avocate, le groupe a indiqué qu'aujourd'hui plus d'une cigarette sur dix fumée à Limoges était aujourd'hui issue de la contrefaçon. "C'était presque inexistants dans cette ville avant la crise mais ce phénomène explose ces derniers mois", note l'avocate. Le groupe a réclamé plus de 150 000 euros pour préjudice économique et d'image. La décision sera rendue ultérieurement en septembre prochain.