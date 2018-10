Limoges, France

Les policiers de Limoges ont interpellé, tôt mardi matin, trois hommes soupçonnés d'avoir cambriolé un pavillon rue de la Brasserie. Appelés par des témoins, les fonctionnaires de police découvrent une vitre fracturée et la porte d'entrée de la maison ouverte. Dans le couloir, ils découvrent également un coffre-fort descellé, ainsi qu'une chaussure et de nombreuses traces de sang au sol.

Les policiers de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) lancent immédiatement des recherches dans le secteur et interpellent deux jeunes hommes de 23 et 26 ans qui étaient en train de se débarrasser "discrètement" de bijoux dorés.

Trahi par ses chaussures

Quasi-simultanément, à quelques rues de là, une patrouille de police est appelée par les pompiers de Haute-Vienne qui interviennent auprès d'un homme sérieusement blessé aux pieds. Ce dernier prétend s'être battu avec deux hommes, mais les policiers découvrent près de lui... une chaussure similaire à celle qui a été trouvé sous le coffre-fort de maison cambriolée.

La police fait rapidement le rapprochement, et le troisième homme, un limougeaud de 42 ans, est à son tour interpellé. De source proche de l'enquête, on indique qu'il s'est manifestement blessé lors du transport du coffre que les malfaiteurs avaient extrait de la salle de bain. Les blessures du troisième homme sont d'ailleurs très sérieuses : pieds brisés, traumatisme crânien nécessitant des points de suture et blessure importante à la main. Il a dû être emmené au CHU de Limoges.

Deux des trois hommes interpellés nient leur participation au cambriolage. Tous trois se sont vus notifier une convocation devant la justice en mars 2019.