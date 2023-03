Limoges : 3 convocations devant la justice après la manifestation spontanée de lundi soir

Trois limougeauds devront s'expliquer devant la justice après leur interpellation lundi soir, en marge d'une manifestation spontanée contre la réforme des retraites et le recours du gouvernement au 49.3 pour faire passer cette réforme controversée. Une femme de 52 ans a reconnu avoir placé des barrières et des poubelles sur la route, puis y avoir mis le feu, après la dispersion de la manifestation. Au cours de sa garde à vue, elle a expliqué avoir mal agi, sous l'effet de l'alcool et par colère, suite aux dernières décisions politiques. Elle est convoquée devant le délégué du Procureur de la République de Limoges le 23 mai, pour une procédure de composition pénale.

Un couple particulièrement virulent avait également été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, vers 23h ce lundi soir. Considérés comme faisant parti des meneurs, l'homme de 47 ans et la femme de 48 ans sont soupçonnés d'avoir ordonné la mise à feu de poubelles, en haranguant la foule avec un mégaphone. L'homme avait également des boulons métalliques dans les poches. Deux policiers ont porté plainte. Le couple, qui nie les faits, sera jugé le 13 juillet prochain devant le tribunal correctionnel de Limoges.