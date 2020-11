Limoges: 3 hommes dont un ancien huissier de justice mis en cause pour proxénétisme

L'affaire a débuté en avril 2019. Le SRPJ de Limoges et la Sûreté Départementale sont saisis par le Parquet pour enquêter sur des faits présumés de "proxénétisme aggravé". Suite à un signalement, la police se rend dans un immeuble de la rue Turgot , et contrôle 5 prostituées occupant des appartements.

L'enquête qui va durer plusieurs mois va permettre de contrôler d'autres prostituées et leurs clients, et de remonter jusqu'au propriétaire des lieux, un ex huissier de justice. L'homme qui louait 8 appartements était selon la police en contact régulier avec les prostituées , les locations de courte durée étant opérées via des plateformes internet. Selon les enquêteurs, le propriétaire bailleur ne pouvait ignorer les activités pratiquées dans les appartements . Le manège durait depuis au moins 2015.

La saisie patrimoniale de l'immeuble

Le propriétaire de l'immeuble ainsi que ses deux fils de 24 et 27 ans, poursuivis eux pour complicité, ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils comparaitront devant le Tribunal correctionnel le 9 février prochain. En attendant le Parquet a décidé la saisie patrimoniale de l'immeuble. Il s'agit des locaux de l'ancienne bibliothèque de Limoges dont la valeur est estimé à 1,2 million d'euros.