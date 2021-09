Limoges : 3 hommes rattrapés par la police après avoir jeté de la cocaïne par la fenêtre de leur voiture

Trois individus ont été interpellés à Limoges mardi soir après une course poursuite sur les bords de Vienne. Avant de les arrêter la police les a vus jeter un paquet par la fenêtre de leur voiture. Le paquet contenait de la cocaïne. Les trois hommes sont en détention provisoire et seront jugés lundi

Mardi dernier vers 22 h 30 trois individus ont été interpellés par la police de Limoges à l'issue d'une course poursuite qui s'est terminée sur la commune d'Isle. Un peu plus tôt ils ont été aperçus par une patrouille de police en train de faire des embardées avec leur véhicule sur les bords de Vienne. Les policiers se sont lancés à leur poursuite lorsqu'ils ont aperçu l'un des passagers jeter un paquet pas la fenêtre de la voiture. Une autre patrouille de police est alors arrivée en renfort et a ramassé le paquet qui contenait plus de 220 grammes de cocaïne. Pendant ce temps leurs collègues ont mis fin à la fuite des 3 individus qui ont donc été interpellés.

Ils nient les faits pendant leur garde à vue

Les trois hommes âgés de 24, 26 et 33 ans et qui sont en situation irrégulière ont aussitôt été placés en garde à vue laquelle a été prolongée. Durant leur audition ils ont nié avoir jeté le paquet par la fenêtre de la voiture et affirmé ne pas s'adonner à un trafic de stupéfiants. Présentés ce mercredi au parquet, les trois hommes ont été placés en détention provisoire. Ils seront jugés en comparution immédiate lundi 20 septembre.