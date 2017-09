Limoges : 3000 personnes défilent contre les réformes Macron

A l'appel de la CGT, de la FSU et de l'UNEF, 3000 personnes ont défilé ce mardi matin dans les rues de Limoges pour protester contre les réformes Macron et notamment contre les ordonnances réformant le code du travail. Des manifestants prêts à se remobiliser dans les semaines qui viennent.

C'était un coup d'essai pour les syndicats qui appelaient à manifester, et notamment pour la CGT qui a décidé de mener le combat contre les ordonnances réformant le code du travail et contre les réformes Macron. Ce mardi matin, 3000 personnes ont répondu à l'appel dans les rues de Limoges au rythme des slogans : "Résistance !", ça va péter" ou encore "Loi Macron, loi des patrons".

Un gouvernement de riches

Principale cible : les ordonnances réformant le code du travail. "Une étape de plus pour remettre en cause les acquis sociaux après la loi Travail de l'année dernière" estiment les manifestants, comme Claude, un retraité très en colère contre "un gouvernement de riche, des minables qui s'en prennent aux plus pauvres". Claude, comme de nombreux retraités présents dans le cortège, qui n'accepte pas non plus la réforme de la CSG sur les pensions de retraites.

Manifestants mais pas fainéants

De nombreux manifestants ont repris le terme "fainéants" employé par le chef de l'Etat © Maxppp - Jérôme Edant

Evidemment, les allusions au terme "fainéants", employé il y a quelques jours par Emmanuel Macron pour qualifier les opposants aux réformes, ont été nombreuses. Qu'ils soient étudiants ou salariés, les manifestants les plus jeunes - peu nombreux ce mardi matin - n'acceptent pas les nouvelles normes du droit du travail qui "ne résoudront pas le chômage mais vont précariser les travailleurs".

C'était une première mobilisation pour ces 3000 manifestants, prêts à remettre le couvert dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines.