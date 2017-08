Lutte contre les cambriolages : 325 logements surveillés à Limoges pour l'opération "Tranquillité vacances"

Afin de prévenir les cambriolages, les patrouilles de policiers ou de gendarmes se multiplient pendant l'été. 325 foyers limougeauds sont inscrits à l'opération "Tranquillité vacances" pour le mois de juillet.

Pensez à prévenir quand vous partez. Comme chaque année depuis plus de 40 ans, les gendarmes et les policiers sont mobilisés pour l'opération "Tranquillité vacances". Pendant l'absence des locataires ou propriétaires, ils organisent des rondes autour des logements pour s'assurer que tout est en ordre. À Limoges (Haute-Vienne), la police nationale, et la police municipale depuis deux ans, surveillent 325 logements à la fin du mois de juillet. Plus de 1.100 foyers ont bénéficié de cette opération depuis le début de l'année.

Toutes les portes et fenêtres inspectées

Les policiers entrent par le portail laissé ouvert, ils vérifient toutes les ouvertures de l'habitation (portes et fenêtres). "Si on constate que c'est ouvert, on rentre pour vérifier, explique un policier, on prévient ensuite les propriétaires." Cet agent dit passer environ 1h30 chaque jour, à surveiller les logements du secteur dont il a la charge : "On a beaucoup d'autres missions à gérer, la surveillance des maisons est un plus. La priorité, ce sont les interventions de police secours."

ÉCOUTEZ | En patrouille avec les policiers, pour l'opération "Tranquillité vacances". Copier

Les policiers surveillent toutes les ouvertures des maisons. © Radio France - Justine DINCHER

Deux passages par semaine

Les policiers patrouillent en binôme. Ils effectuent en moyenne deux passages par semaine, près des logements inscrits dans ce programme. Pour mettre plus de chances de leur côté, les habitants doivent prendre d'autres précautions pour éviter les cambriolages, d'après le capitaine Véronique Bardou, chef d'état-major : "En complément de notre intervention, on demande aux gens de laisser 'du vivant' dans leur maison. Il s'agit, par exemple, de demander aux voisins de passer pour ouvrir les volets, de tondre la pelouse, ou de relever le courrier. Il faut laisser une trace d'activité pour ne pas montrer qu'il n'y a personne à la maison."

ÉCOUTEZ | Véronique Bardou, chef d'état-major à Limoges. Copier

Les policiers n'entrent qu'en cas d'effraction. © Radio France - Justine DINCHER

Une opération gratuite

"Tranquillité vacances" est avant tout une opération de prévention. En moyenne, chaque été, les policiers de Limoges tombent sur deux logements visités par des cambrioleurs. Cette surveillance est gratuite et possible à tout moment de l'année. Pour bénéficier de la vigilance des policiers, il faut se rapprocher des services de police afin de s'inscrire. La demande est généralement traitée en 48 heures.

🏡 Opération Tranquillité #Vacances : en votre absence, les forces de l'ordre peuvent surveiller votre domicile ➡️ https://t.co/1SSNDPfroqpic.twitter.com/HLNjymmgaX — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) June 28, 2017

► Pour s'inscrire : DDSP de la Haute-Vienne, opération "tranquillité vacances", 84 avenue Emile Labussière, 87052 Limoges Cedex.