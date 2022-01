Limoges : 500.000 euros de butin pour un couple soupçonné de 122 escroqueries et vols

Pour la Police nationale de Limoges, c'est "un couple passé expert dans l'escroquerie, les vols aggravés et autres atteintes au biens" qui a été interpellé mardi 4 janvier, au terme d'une vaste enquête. L'homme de 30 ans et la femme de 31 ans sont soupçonnés de 122 vols avec effraction, escroqueries, recels de vols, ou encore usages de chèques volés. Les faits auraient débuté dans le courant de l'année 2018 et le couple aurait amassé un butin avoisinant les 500.000 euros.

Un procès prévu en février

Les deux comparses sont "très défavorablement connus des services de police et de justice" et l'homme a été "formellement identifié" précisent les enquêteurs, qui ont ensuite remonté la piste jusqu'à sa complice présumée. Un mandat de recherche a été lancé mardi dernier et l'homme a été interpellé le jour-même dans le quartier de Beaubreuil, à Limoges. Il a partiellement reconnu les faits lors de sa garde à vue, de même que la jeune femme qui s'est présentée au commissariat le lendemain pour être entendue et placée en garde-à-vue à son tour.

Le couple a été mis en examen jeudi. Ils ont été laissé libres, sous contrôle judiciaire, jusqu'à leur procès prévu le 25 février. En attendant, ils ont donc l'obligation d'aller pointer chaque semaine au commissariat de Limoges.