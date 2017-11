Limoges : 6 personnes incarcérées après l'opération anti-drogue à Beaubreuil

Six personnes ont été mises en examen et incarcérées après le gros coup de filet anti drogue mené mardi 14 novembre dans le quartier de Beaubreuil à Limoges. Selon les enquêteurs, ce réseau écoulait 80 000 € de cocaïne et de cannabis par mois.

La police de Limoges a bel et bien démantelé un important réseau de stupéfiants, lors de l'opération de grande ampleur menée mardi 14 novembre dans le quartier de Beaubreuil à Limoges, lors de laquelle 150 policiers et gendarmes, ainsi que 3 chiens, ont été mobilisés pour les recherches, les interpellations et la sécurisation des lieux. Sur les 10 personnes arrêtées, âgées de 18 à 28 ans, 6 hommes sont en détention provisoire et 1 individu est placé sous contrôle judiciaire.

D'après les enquêteurs, leur trafic était très lucratif : ils écoulaient en moyenne 80 000 euros de cocaïne et de cannabis par mois. Le trafic était bien implanté à Beaubreuil et ils faisaient leur "commerce" dans des halls d'immeubles pour arroser tout le quartier.

Lors des perquisitions, les policiers ont notamment saisi deux armes et leurs munitions, 10 000 euros en espèces, mais aussi de la cocaïne et du cannabis pour une valeur de 50 000 euros.