Limoges : 6 personnes interpellées après les coups de feu tirés au Val de l'Aurence, fin avril lors d'une rixe

Six personnes ont été interpellées cette semaine à Limoges, dans l'enquête menée après les coups de feu tirés au Val de l'Aurence, le 26 avril dernier, indique ce vendredi soir le parquet de Limoges.

Ce soir là, deux groupes s'étaient opposés au cours d'une violente rixe, au cours de laquelle des tirs d’armes de poing avaient retenti, blessant légèrement un jeune homme à la jambe. Co-saisis de l'enquête, la sûreté départementale et la direction territoriale de la police judiciaire ont notamment exploité les images de la vidéo-protection municipale, ce qui a permis aux policiers d’identifier puis d'interpeller certains des protagonistes de ce dossier. Les six interpellations ont été réalisées lundi et mardi dernier, "certains mis en cause venant se constituer prisonnier au commissariat".

A l'origine du conflit, un vol de téléphone portable

Selon le parquet de Limoges, il ressort de l’enquête que la tension entre ces deux groupes résulte du vol d’un téléphone portable. "En représailles, des individus se sont rendus dans le quartier armés de bâtons, battes de baseball et machettes", précise le parquet. "Alors qu’ils commettaient une première série de violences, ils ont été visés par des tirs par armes à feu provenant de deux membres de l’autre groupe, dissimulés à proximité". Ces tirs ont atteint l’une des personnes venues sur place pour en découdre, et ont dégradé au moins quatre véhicules en stationnement, transperçant les portières et brisant les vitres.

A l’issue des gardes à vue, l’un des tireurs et trois des personnes ayant commis les violences avec arme ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement, prévu en juillet prochain.