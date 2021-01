Limoges : à coups de balai, les gérants d'un bar-tabac maîtrisent un braqueur

Le patron d'un bar-tabac et son épouse sont parvenus à maîtriser un braqueur, vendredi 22 janvier après-midi avenue de Lattre de Tassigny à Limoges. En milieu d'après-midi, un homme armé d'un couteau et dissimulé sous un masque sanitaire, un bonnet et derrière des lunettes de soleil est entré dans l'établissement et a menacé les gérants pour se faire remettre la caisse.

Après un refus ferme exprimé par le patron du bar-tabac, le malfaiteur s'est montré plus menaçant encore mais il a rencontré une opposition à laquelle il ne devait certainement pas s'attendre. Le gérant l'a violemment repoussé et une bagarre s'en est suivi, dans laquelle l'individu a perdu son couteau. De son côté, l'épouse du gérant est immédiatement intervenue également et a frappé le braqueur à l'aide d'un balai, après lui avoir jeté une poubelle à la tête. De quoi finalement maîtriser l'individu...

La malfaiteur blessé a été maintenu au sol

Le couple a maintenu l'agresseur, sérieusement et le visage en sang, au sol jusqu'à l'arrivée de la police. L'homme a été conduit au CHU de Limoges et souffrait d'une fracture du nez, d'un sinus, d'une plaie à la tête et de contusions aux côtes. De son côté, le patron du bar a également été blessé dans la bagarre : entorse à l'avant-bras et multiples coupures aux mains.

Le malfaiteur est homme de 52 ans, déjà connu des services de police. Il a été placé en détention provisoire avant son jugement ce lundi après-midi.