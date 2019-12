Limoges : à nouveau des interpellations dans la filière guyanaise de cocaïne

Limoges, France

Les gendarmes de la Haute-Vienne et des Deux-Sèvres ont démantelé un vaste trafic de drogue, avec deux vagues d'interpellations successives menées début novembre et la semaine dernière Limoges et à Niort. Ce réseau était, une fois encore, en lien avec la filière guyanaise qui alimente le Limousin et une grande partie de la France en cocaïne depuis plusieurs mois maintenant.

Sept personnes sont mises en examen dans cette affaire, dont 5 ont été placées en détention provisoire. Outre la cocaïne, leur trafic portait sur de l'héroïne et du cannabis.

Lors des interpellations et des perquisitions, les gendarmes ont saisi de la drogue, de l'argent en espèces, mais aussi du matériel et des véhicules utilisés pour le trafic pour une valeur totale de 120 000 euros.