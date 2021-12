Limoges : à peine sorti de garde à vue, il cambriole à nouveau un pavillon

L'homme de 31 ans interpellé à plusieurs reprises depuis le début du mois à Limoges, pour des vols à la roulotte et tentative de cambriolage, n'aura pas attendu longtemps avant de repasser à l'acte.

Ce dimanche 26 décembre, le 17 Police Secours a reçu l'appel d'une habitante de Couzeix paniquée : réveillée par le comportement inhabituel du chat, elle vient de s'apercevoir que le pavillon a été cambriolé alors que tous les occupants étaient endormis. Outre le grand désordre dans la maison, la propriétaire a constaté le vol de plusieurs téléphones, tablettes, de cartes bancaires, d'un appareil photo et d'argent liquide. La voiture du couple stationnée dans l'allée avait également été fouillée.

Deux suspects se débarrassent d'objets dans la nuit

Rapidement arrivée sur les lieux, une patrouille de police a repéré deux individus non loin de l'habitation, prenant la fuite et se débarrassant de plusieurs objets à la vue des policiers. Les deux suspects ont été interpellés en possession de plusieurs objets provenant du pavillon cambriolé, puis placés en garde à vue.

Parmi eux, un Algérien de 31 ans en situation irrégulière sur le territoire français, déjà interpellé à plusieurs reprises depuis le début du mois pour des vols à la roulotte et tentative de cambriolage. Son dernier passage en garde à vue datait d'il y a... trois jours !

L'homme est incarcéré pour six mois

Il a été condamné en comparution immédiate ce lundi par le tribunal de Limoges : un an de prison dont six mois avec sursis, avec incarcération immédiate, et interdiction de séjourner en France pendant cinq ans. Son comparse, âgé de 15 ans seulement et lui-aussi en situation irrégulière, a été placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance avant une prochaine mise en examen.