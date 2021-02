Limoges : appel à témoins pour retrouver un septuagénaire parti à vélo

La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver un habitant de Limoges qui a quitté son domicile mercredi matin, et n'est pas reparu.

Un homme de 76 ans est activement recherché à Limoges et alentours, et la police demande l'aide de toute personne qui l'aurait vu. Parti de chez lui, boulevard de Vanteaux, mercredi matin à 8h30 pour faire une course, en vélo à assistance électrique, il n'est pas rentré.

D'importantes recherches ont été menées dans la ville et alentours, y compris sur les bords de la Vienne, avec le renfort de la brigade cynophile des sapeurs-pompiers de Tulle dès mercredi, puis ce jeudi, avec l'hélicoptère de la Gendarmerie d'Egletons.. Sans succès. Toute personne qui l'aurait aperçu, ou repéré un vélo électrique abandonné, est invitée à contacter le commissariat de Limoges.