Limoges, France

Un jeune homme de 21 ans, alcoolisé au moment des faits, et son passager de 18 ans, tous deux déjà connus des services de police, ont foncé sur des passants place Haute-Vienne, à Limoges, ce dimanche vers 6 heures.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation aurait éclaté place Haute-Vienne à la sortie d’un établissement de nuit. Ensuite, le mis en cause aurait rejoint son véhicule, pour délibérément foncer sur un père de famille et sa fille. Le père de famille, âgé de 44 ans, et sa fille, âgée de 18 ans, ont été transportés au CHU de Limoges, pour des blessures à l'épaule, aux cervicales, à la hanche, et pour des blessures du genou et de la cheville.

Le conducteur en comparution immédiate ce mardi

Écroué ce lundi, le conducteur du véhicule comparaîtra ce mardi 3 avril, devant le tribunal correctionnel de la Haute-Vienne pour violences volontaires, et sous l'emprise de l'alcool.