Limoges, France

Peu mercredi avant 15 heures, mercredi, des coups de feu ont retenti au Champ de Juillet à Limoges. La police, rapidement prévenue par des passants, a pu identifier et localiser l'auteur présumé grâce aux signalements livrés par les témoins : un homme de 25 ans alcoolisé, aux cheveux décolorés et traînant un chariot de courses. Il se trouvait non loin du Champ de Juillet, carrefour Tourny, et a été interpellé par les policiers.

Arme à feu et poing américain

Sur lui, l'homme portait un pistolet semi-automatique d'alarme, cartouche chambrée, et un poing américain. L'individu était également porteur d'un bracelet électronique suite à une récente sortie de prison.

Aux policiers, il a expliqué avoir sorti son arme après s'être fait dérobé une somme d'argent en espèces par deux jeunes, en tentant d'acheter de la résine de cannabis. Dans la foulée, d'autres patrouilles ont pu identifier deux individus correspondant à la description : deux mineurs étrangers, qui ont entièrement nié les faits, y compris lors de leur placement en garde à vue et d'une audition contradictoire de l'ensemble des protagonistes.

Chacun sera convoqué devant la justice.