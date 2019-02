Limoges CSP : Stéphane Ostrowski attaque le club aux prud'hommes

L'ancien joueur et toujours dirigeant du Limoges CSP Stéphane Ostrowski a décidé de saisir le tribunal des prud'hommes, pour "faire respecter ses droits".

Stéphane Ostrowski, légende vivante du Limoges CSP et toujours dirigeant du club, a décidé de saisir le tribunal des prud'hommes. Nouvel épisode du conflit qui l'oppose à l'actuelle direction. Contacté par France Bleu Limousin, il dit vouloir "défendre ses droits et retrouver sa dignité".

"Ils me dénigrent et cherchent à ternir mon image" déplore t-il. Ce qu'il veut avant tout, c'est "faire respecter mes droits et faire reconnaitre les manquements graves de mon employeur qui a une attitude déloyale à mon égard."

Un contrat aujourd'hui piétiné

A ses yeux, ces manquements sont multiples. Il dénonce une modification unilatérale de ses attributions, le fait que son équipe (marketing) lui a été retirée ainsi que 80% du portefeuille partenaire dont il a la responsabilité en tant que responsable marketing du club. Dernier grief, sa rémunération ne serait pas respectée.

Stéphane Ostrowski tient à rappeler qu'il a finalisé son contrat en 2007 avec Frédéric Forte, décédé depuis. Un contrat qu'il estime "aujourd'hui piétiné avec l'arrivée de Youri Verieras à la tête du directoire." Selon lui, la nouvelle direction tente de le pousser vers la sortie.

En procès aussi devant le tribunal de commerce

Le tribunal des prud'hommes de Limoges devrait traiter cette affaire à la fin du mois de mars. Sachant que Stéphane Ostrowski a aussi saisi le tribunal de commerce pour entrave à son mandat social de dirigeant. Une affaire plaidée ce mercredi et dont le jugement doit être rendu courant avril.