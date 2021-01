Limoges : des dizaines de feux d'artifice tirés pendant la saint-Sylvestre, deux interpellations

Malgré l'interdiction de tirer des feux d'artifice, plusieurs dizaines de fusées ont explosé dans le ciel limougeaud cette nuit pour fêter la nouvelle année, notamment dans les quartiers de Beaubreuil, du Val de l'Aurence et de la Bastide. Deux individus ont été interpellés.

C'est la tradition pour certains : tirer des feux d'artifice pour fêter la nouvelle année. Une pratique qui était interdite cette année suite à un arrêté préfectoral.

Cela n'a pas empêché des fêtards d'allumer plusieurs fusées qui ont illuminé le ciel de Limoges cette nuit au moment du passage à la nouvelle année. Des feux d'artifice tirés notamment depuis les quartiers de Beaubreuil, du Val de l'Aurence et de la Bastide. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir que certaines fusées ont frôlé des camions de forces de l'ordre. Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue annonce ce matin la police nationale.

Un réveillon calme dans l'ensemble du Limousin

La nuit a été relativement calme pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Trois voitures ont brûlées à Limoges. Ailleurs, les forces de l'ordre sont intervenues en Haute-Vienne et en Corrèze pour quelques tapages nocturnes et des nuisances générées par certains individus en raison d'une consommation d'alcool trop importante. Des attestations de déplacement ont fait défaut à quelques automobilistes qui ont bravé le couvre-feu.