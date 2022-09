Limoges : des pierres et une trottinette jetées vers des policiers lors d'un contrôle

C'est une affaire qui démarre par un banal contrôle routier dans le quartier du Val de l'Aurence, à Limoges. Mercredi en fin d'après-midi, une patrouille de motards de la police nationale intercepte un jeune homme de 21 ans, pour des infractions routières commises avec son scooter de 125 centimètres cubes. Le conducteur se révèle positif à l'alcool et à la cocaïne et roule sans assurance et sans permis pour ce type de véhicule, mais il se plie au contrôle sans faire d'histoires. L'intervention ne passe toutefois pas inaperçue dans le quartier et attire rapidement une dizaine d'individus visiblement mécontents.

Des menaces et violences venus d'un groupe de jeunes

Dans l'attroupement, les insultes commencent à fuser envers les policiers, qui essuient aussi des jets de pierre et de bâtons de bois. Une trottinette est même lancée dans leur direction. Face à ces violences, les policiers appellent des renforts et les caméras piétons fixées sur leurs gilets permettent d'interpeller rapidement deux suspects. Formellement identifiés par l'un des motards, ces jeunes de 18 et 19 nient les faits, mais ils sont également confondus par les images filmées lors de l'intervention. Ils sont présentés au Parquet de Limoges ce vendredi, en vue d'une mise en examen.

Le conducteur du scooter, qui n'est pas impliqué dans les violences, est lui convoqué devant la justice le 10 novembre pour ses délites routiers. Un motif qui figure déjà sur plusieurs lignes de son casier judiciaire.