Limoges : des plaintes de policiers après plusieurs agressions en interventions

Les forces de l'ordre confrontées à une petite série noire entre jeudi et samedi dernier à Limoges. Trois équipages, deux de la police nationale et un de la police municipale, ont été agressés lors de plusieurs interventions au cours desquels trois agents et un chien ont été blessés. A chaque fois des plaintes ont été déposées.

Un policier municipal mordu

Dès ce lundi après-midi, un homme de 26 ans doit être jugé en comparution immédiate pour l'une de ces affaires. Il est convoqué pour violences, menaces, outrages et rébellion envers trois policiers municipaux, après avoir refusé de se soumettre à un contrôle jeudi, suite à une bagarre. Le jeune homme a mordu l'un des agents lors de son interpellation, lui causant une blessure à un doigt, malgré le gant qu'il portait.

Fortement alcoolisé au moment des faits, avec 1,8g d'alcool par litre de sang, cet individu était aussi en possession de 15g de résine de cannabis. Il faisait déjà l'objet de quatre fiches de recherche pour des condamnations à des peines de prison qu'il n'avait pas effectuées.

Deux policiers nationaux blessés par un dealer présumé

Autre intervention difficile ce samedi 30 avril, dans le quartier sensible de Beaubreuil, pour une équipe de la BAC. Deux de ces policiers nationaux se présentent dans un hall d'immeuble qu'ils soupçonnent d'abriter un trafic de stupéfiants. L'un des individus sur place tente de s'enfuir et percute un policier qui tombe et se blesse à l'épaule. Dans sa chute, l'agent parvient toutefois à retenir le jeune homme en s'agrippant à la sacoche. Un autre policier est blessé au doigt lors de l'interpellation. Ils bénéficient de 2 et 3 jours d'ITT.

Quant au suspect, il assure s'être opposé à son interpellation parce qu'il n'a rien fait. Pourtant sa sacoche contenait 226g de résine de cannabis, 129g d'herbe de cannabis, cinq cachets d'ecstasy, ainsi que de l'argent liquide. Les sachets de drogues étaient même étiquetés avec leurs prix. Il devra s'expliquer devant la justice le 11 juillet, dans le cadre d'une procédure de "plaider-coupable".

Un chien policier violemment frappé

Dans la nuit de vendredi à samedi, un chien de la brigade canine a également été blessé lors d'une intervention, dans le quartier de la gare de Limoges. Un homme de 22 ans a d'abord copieusement insulté les agents qui tentaient de le contrôler. Il a ensuite violemment frappé l'animal à coups de pieds, de poings et de genoux, lui occasionnant des blessures au niveau d'une paupière et d'une épaule.

L'homme surexcité a finalement été maîtrisé au sol. Il a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et au cours de sa garde à vue il a nié avoir insulté les policiers, assurant simplement leur avoir manqué de respect. Lui aussi sera jugé le 11 juillet lors d'une procédure de "plaider-coupable"