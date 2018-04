Limoges, France

Les faits se sont produits ce vendredi en milieu d'après-midi, dans le quartier de Beaubreuil, à Limoges. Trois jeunes, dont un mineur, ont été interpellés après avoir commis des violences sur des policiers. Tout d'abord, une patrouille de police a été prise à partie rue Fabre d'Églantine. Une autre patrouille est appelée en renfort. Les voitures de police sont alors la cible de jets de pierre.

La Brigade Anti-Criminalité (BAC) arrive sur place. Elle parvient à identifier trois lanceurs de projectiles. Il s'agit de deux jeunes majeurs et d'un mineur. Les deux premiers sont rapidement interpellés. Le mineur, lui, parvient à s'échapper. Les policiers ont réussi à l'interpeller. Non sans mal. Un policier se fait mordre le doigt et se casse la main dans l’interpellation.

A l'issue de leur garde-à-vue ce week-end, les deux jeunes majeurs ont été présentés ce dimanche devant le parquet de Limoges. Le troisième, mineur, a fait l'objet d'une convocation en justice.