Des pompiers et des policiers ont été ciblés par des tirs de projectiles dans la nuit de lundi à mardi. Ils avaient été appelés pour un véhicule en feu dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges. Ce qui ressemble fortement à un "guet-apens" a duré près de cinq heures.

Limoges : des pompiers et des policiers pris dans un guet-apens toute la nuit au Val de l'Aurence

Des pompiers et des policiers ont été visés par des tirs de projectiles dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges (Haute-Vienne), a-t-on appris ce mardi matin.

Cela s'est passé en fin de soirée, vers 23h10. Les sapeurs-pompiers sont appelés pour intervenir sur un véhicule en feu. Ils sollicitent alors l'assistance des policiers pour pouvoir intervenir dans ce quartier. Mais à leur arrivée, une trentaine de personnes encagoulées les attendent. Des barricades avaient même été installées, dans ce qui ressemblait à un guet-apens, selon une de nos sources policières.

Les choses ont donc très vite dégénérées. Des cocktails Molotov, des projectiles et tirs de mortiers ont été lancés sur les forces de l'ordre et les secours. Ces jeunes ont également mis le feu à deux autres véhicules en empêchant les pompiers d'intervenir. Les affrontements entre jeunes et policiers ont duré jusqu'à 4h du matin. Il n'y a pas eu d'interpellation, ni de blessés.