Limoges : explosion des recours devant la commission du contentieux du stationnement payant

Il y a toujours plus de dossiers qui s'empilent sur les bureaux de la commission du contentieux du stationnement payant, à Limoges. Créée il y a un peu plus de 4 ans, en janvier 2018, cette juridiction traite les recours des automobilistes de toute la France contre les forfaits post stationnement (FPS), qui remplacent les PV en cas de stationnement non payé ou d'horaire dépassé. L'an dernier elle a traité près de 160.000 dossiers, soit 60% de plus que ce qui était prévu initialement. Malgré des renforts de personnels au fil des années, les délais de traitement continuent donc de s'allonger.

Seule l'année 2020 a été marquée par un niveau d'activité relativement faible de la commission, car la crise sanitaire a poussé de nombreuses villes à adopter le stationnement gratuit, ce qui a mathématiquement limité les recours. Un répit de courte durée, car l'an dernier les dossiers ont à nouveau explosé et le début d'année 2022 suit la même tendance. Les recours grimpent au même rythme que le nombre des contrôles et le montant de ces forfaits post stationnement. Paris, où ils vont de 50 à 75 euros selon les zones, arrive donc logiquement en tête, avec un quart des contestations, alors que Limoges ne représente qu'un dossier sur mille environ.

De multiples motifs de recours

Les recours concernent en majorité des voitures qui ont été vendues mais dont le changement de propriétaire n'a pas pour lesquelles le changement de propriétaire n'a pas été signalé correctement. Avec des dossiers portant parfois sur plusieurs milliers d'euros, réclamés à la mauvaise personne. Là, la commission du contentieux ne peut rien faire.

Dans certains cas, la commission du contentieux du stationnement payant peut effacer l'ardoise. C'est le cas notamment pour des erreurs de saisie de plaque d'immatriculation sur l'horodateur. "Si les personnes nous présentent un ticket avec une "coquille" prouvant qu'il a bien payé le stationnement, son recours est jugé légitime et accepté" précise Marianne Pouget, la présidente de la commission.

Parmi les motifs recevables, figurent aussi les demandes de personnes handicapées, qui ont droit au stationnement gratuit. La juridiction limougeaude leur donne raison, même si elles ont oublié de placer leur justificatif sur le pare-brise ou si elles ne se sont pas inscrits auprès de leur mairie pour éviter les verbalisations automatique par les voitures "LAPI" par exemple, des véhicules équipées d'un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation.

Les contrôles automatisés augmentent les risques d'erreurs et de recours

Ces voitures qui scannent les plaques en roulant, sans discernement, sont en partie responsables de la hausse des litiges. D'une part parce qu'elles effectuent plus de contrôles que les contractuels qui arpentent les rues, d'autre part parce que personne ne descend du véhicule pour faire des vérifications. Cela peut donc être source d'erreur. Ces dernières années, la commission a aussi totalement invalidé les systèmes de stationnement de Marseille ou encore Strasbourg, en raison de délibérations qui n'avaient pas été publiées. Du même coup, les automobilistes qui avaient contesté leurs forfaits post stationnement dans ces villes, ont obtenu gain de cause.

Jusqu'à deux ans de délais pour cette juridiction débordée

Face à l'ampleur de la tâche la juridiction limougeaude a reçu des renforts au fil des années, pour arriver à bientôt 14 magistrats, soit deux fois plus qu'à la création de la commission et 150 personnels de greffe, mais ça reste insuffisant. Aucune autre création de postes n'est toutefois prévue pour 2022, alors qu'il y aurait besoin de plus de monde déplore Marianne Pouget, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.

"Parfois nous avons des affaires que nous pouvons juger rapidement. Mais d'autres, parce qu'elles sont soumises à l'instruction ou parce que nous avons du retard, ont des délais de jugement trop longs : de l'ordre de deux ans pour les affaires les plus anciennes." Il s'agit souvent des dossiers les plus complexes, qui sont jugés en audience collégiale dans un vrai tribunal, dans les locaux de la commission. Les affaires les plus simples sont traités par un juge unique.