Limoges : des voleurs profitent des fenêtres ouvertes pour s'introduire dans les maisons

La police de Limoges met en garde contre une recrudescence de vols dans des habitations. Avec les grosses chaleurs on a tendance à laisser ses fenêtres ouvertes et des cambrioleurs en profitent. Deux hommes ont été interpellés prés du quartier des émailleurs.

La police de limoges lance un appel à la vigilance. Ne laissez pas les fenêtres de votre maison ouvertes même si vous êtes présents . Chose fréquente avec la chaleur mais des voleurs profitent parfois de la nuit pour s'introduire à l'intérieur. Des habitants du quartier situé entre la rue Casimir Rançon et le quartier des émailleurs en ont fait les frais. Et ces derniers jours plusieurs plaintes ont été déposées.

Un voisin donne l'alerte, deux voleurs arrêtés pieds nus

Ce vendredi matin à l'aube vers 4 h 30, deux individus ont été interpellés dans le quartier. Deux jeunes hommes qui s'étaient introduits dans une habitation après avoir soulevé un store et trouvé la fenêtre ouverte ont dérobé notamment des ordinateurs et des téléphones portables. Mais c'était sans se rendre compte qu'un voisin les observait. Ce dernier a donné l'alerte et les deux cambrioleurs, en entendant du bruit se sont sauvés, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin puisque la police est arrivée.

Ils ont été interpellés pieds nus car ils avaient pris soin d'enlever leurs chaussures avant d'entrer dans la maison mais ils n'ont pas eu le temps de les remettre en tentant de prendre la fuite.