Limoges : deux adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un accident de voiture

Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été interpellés au Nord de Limoges, dimanche, après avoir eu un accident de voiture, pilotée d'après la police par le plus jeune des deux, ce qu'il aurait reconnu. Les deux jeunes ont passé 24 heures en garde à vue, et seront convoqués en justice mai prochain.